В Марксовском районе рецидивист украл инструменты и продал их таксисту

СЕГОДНЯ 08:50 2019-09-09T08:50:43+03:00

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Полиция Марксовского района раскрыла кражу у 41-летнего жителя Энгельса.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, 8 сентября неизвестные унесли из пристройки дома на Бригадной улице в селе Звонаревка два автомобильных зарядных устройства, болгарку, циркулярную пилу, рубанок, лобзик, шуруповерт, дрель и компрессор.

Здание он сдавал в аренду сестре, которая живет со своим 37-летним сожителем-рецидивистом. Его задержали по подозрению в преступлении.

Мужчина признался, что продал чужое имущество таксисту в Саратове.

По делу проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU