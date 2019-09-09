В Марксовском районе рецидивист украл инструменты и продал их таксисту
Проводится проверка
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Полиция Марксовского района раскрыла кражу у 41-летнего жителя Энгельса.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, 8 сентября неизвестные унесли из пристройки дома на Бригадной улице в селе Звонаревка два автомобильных зарядных устройства, болгарку, циркулярную пилу, рубанок, лобзик, шуруповерт, дрель и компрессор.
Здание он сдавал в аренду сестре, которая живет со своим 37-летним сожителем-рецидивистом. Его задержали по подозрению в преступлении.
Мужчина признался, что продал чужое имущество таксисту в Саратове.
По делу проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU