Ночевка племянника в доме пенсионера под Саратовом закончилась угоном

СЕГОДНЯ 08:40 2019-09-09T08:40:25+03:00

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В Самойловском районе Саратовской области полиция вчера, 8 сентября, нашла подозреваемого в угоне мотоцикла.

- Заявление от 64-летнего жителя села Песчанка поступило той же ночью. Он рассказал, что в 03:30 кто-то угнал его мотоцикл «Иж Планета-3» без госномеров и с 6-7 литрами бензина в баке. Мужчина сразу заявил, что к преступлению причастен его 43-летний племянник-рецидивист, ночевавший у него, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МВД.

Правоохранители доставили его в отдел, а мотоцикл вернули владельцу. Проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU