Артем Чеботарев вручил саратовцам знаки отличия ГТО

СЕГОДНЯ 08:38 2019-09-09T08:41:30+03:00

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В Саратове, на стадионе МОУ «Гимназия №7», состоялось открытие спартакиады Волжского района.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, учащиеся и педагоги 14 школ района прошли торжественным маршем по стадиону, где их приветствовали болельщики.

На мероприятии присутствовал боксер Артем Чеботарев. Он поздравил всех с открытием спартакиады и вручил знаки отличия ГТО ребятам, успешно сдавшим нормы спортивного комплекса.

Также их поздравили представители администрации Волжского района, пожелав честной и интересной борьбы.

ИСТОЧНИК KP.RU