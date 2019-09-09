Артем Чеботарев вручил саратовцам знаки отличия ГТО
Прошла спартакиада Волжского района
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В Саратове, на стадионе МОУ «Гимназия №7», состоялось открытие спартакиады Волжского района.
Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, учащиеся и педагоги 14 школ района прошли торжественным маршем по стадиону, где их приветствовали болельщики.
На мероприятии присутствовал боксер Артем Чеботарев. Он поздравил всех с открытием спартакиады и вручил знаки отличия ГТО ребятам, успешно сдавшим нормы спортивного комплекса.
Также их поздравили представители администрации Волжского района, пожелав честной и интересной борьбы.
ИСТОЧНИК KP.RU