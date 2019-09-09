Porsche Cayenne сбил подростка в Саратове. Полиция ищет свидетелей

СЕГОДНЯ 08:23 2019-09-09T09:37:48+03:00

Авария произошла почти год назад

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Полиция Саратова ищет свидетелей ДТП, виновника которого не могут найти уже почти год.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУВД города, авария произошла 4 октября 2018 года на улице Советская.

- Напротив дома №46 автомобиль Porsche Cayenne сбил 14-летнего подростка, — рассказали в полиции.

Свидетели произошедшего могут позвонить по телефону: (8452) 99-46-67 (следователь Климов А. В.) или прийти по адресу: Саратов, улица Чернышевского, 88, кабинет 804.

ИСТОЧНИК KP.RU