Porsche Cayenne сбил подростка в Саратове. Полиция ищет свидетелей
Авария произошла почти год назад
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Полиция Саратова ищет свидетелей ДТП, виновника которого не могут найти уже почти год.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУВД города, авария произошла 4 октября 2018 года на улице Советская.
- Напротив дома №46 автомобиль Porsche Cayenne сбил 14-летнего подростка, — рассказали в полиции.
Свидетели произошедшего могут позвонить по телефону: (8452) 99-46-67 (следователь Климов А. В.) или прийти по адресу: Саратов, улица Чернышевского, 88, кабинет 804.
ИСТОЧНИК KP.RU