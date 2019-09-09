Парень из Энгельса украл два флакона туалетной воды Lacoste из сельского магазина
Выяснилось, что покровчанин уже находится в розыске
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Полиция Перелюбского района раскрыла кражу из магазина в селе Перелюб.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, по словам товароведа, вечером 7 сентября неизвестный унес два флакона туалетной воды Lacoste.
Выяснилось, что к краже причастен 26-летний житель Энгельса, который уже находится в федеральном розыске.
На парня завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU