Парень из Энгельса украл два флакона туалетной воды Lacoste из сельского магазина

СЕГОДНЯ 08:21 2019-09-09T08:32:37+03:00

Выяснилось, что покровчанин уже находится в розыске

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Полиция Перелюбского района раскрыла кражу из магазина в селе Перелюб.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, по словам товароведа, вечером 7 сентября неизвестный унес два флакона туалетной воды Lacoste.

Выяснилось, что к краже причастен 26-летний житель Энгельса, который уже находится в федеральном розыске.

На парня завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU