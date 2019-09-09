В Саратове пьяный мужчина угнал автобус

СЕГОДНЯ 08:14 2019-09-09T08:21:31+03:00

Он забрал транспорт с автомойки

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Полиция Заводского района раскрыла угон у 50-летнего гражданина.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, на проспекте Энтузиастов, 60 стражи порядка остановили автобус, за рулем которого был 37-летний нетрезвый мужчина.

Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности. Оказалось, что гражданин забрал транспорт с автомойки на Ново-Астраханском шоссе 7 сентября.

На злоумышленника завели дело.

ИСТОЧНИК KP.RU