Саратовец отсудил 94,5 тыс. рублей за двери
В Саратове мужчина отсудил у фирмы стоимость дверей и моральный ущерб.
Как сообщили «КП-Саратов» в Управлении Роспотребнадзора региона, потребитель обратился в ведомство для защиты своих прав.
Проверка показала, что в марте 2018 года гражданин заключил договор на покупку межкомнатных дверей с ООО «Бензин-Промо». Он полностью оплатил стоимость товара — 30 тыс. рублей.
Через 25 дней, как было условлено, двери не пришли, поэтому покупатель обратился к продавцу с претензий. Однако ему отказали в возврате денег, после чего гражданин пошел в Роспотребнадзор.
Волжский районный суд вынес заочное решение в пользу покупателя. С фирмы было взыскано 30 тыс. рублей стоимости дверей, а также 30 тыс. рублей неустойки, 31,5 тыс. рублей — штраф и 3 тыс. рублей — компенсация морального вреда. Итого: 94,5 тыс. рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU