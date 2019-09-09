Саратовец отсудил 94,5 тыс. рублей за двери

СЕГОДНЯ 07:56 2019-09-09T08:19:26+03:00

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В Саратове мужчина отсудил у фирмы стоимость дверей и моральный ущерб.

Как сообщили «КП-Саратов» в Управлении Роспотребнадзора региона, потребитель обратился в ведомство для защиты своих прав.

Проверка показала, что в марте 2018 года гражданин заключил договор на покупку межкомнатных дверей с ООО «Бензин-Промо». Он полностью оплатил стоимость товара — 30 тыс. рублей.

Через 25 дней, как было условлено, двери не пришли, поэтому покупатель обратился к продавцу с претензий. Однако ему отказали в возврате денег, после чего гражданин пошел в Роспотребнадзор.

Волжский районный суд вынес заочное решение в пользу покупателя. С фирмы было взыскано 30 тыс. рублей стоимости дверей, а также 30 тыс. рублей неустойки, 31,5 тыс. рублей — штраф и 3 тыс. рублей — компенсация морального вреда. Итого: 94,5 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU