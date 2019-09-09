2019-09-09T08:16:08+03:00
Происшествия

В Саратове пьяный водитель едва не сбил детей и протаранил детсад

Пытавшегося сбежать «гонщика» скрутили местные жители
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Фото облспасаФото облспаса
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Днем 8 сентября пьяный водитель за рулем «девятки» едва не сбил детей и влетел в забор детского садика №111, проломив его.

ЧП случилось на улице Емлютина, во дворе дома № 51.

Нетрезвого мужчину за рулем ВАЗ-2109 местные жители заприметили сразу, после того, как он едва не сбил во дворе нескольких детей.

Очевидцы происшествия сообщили о пьяном водителе в ГИБДД. Но еще до прибытия машины ДПС пьяный лихач на «девятке» с разгону протаранил забор детсада. После этого он сообразил, что ему грозит, и попытался сбежать. Мужчину задержали местные жители и потом сдали его прибывшим полицейским.

При этом один из тех, кто ловил пьяницу, получил травму руки, но после первой помощи от медиков ЦМК от госпитализации отказался.

ИСТОЧНИК KP.RU

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