2019-09-08T23:01:10+03:00
Происшествия

Один человек погиб в столкновении под Саратовом «Нивы» и автомобиля из Ирана

Водитель иранского авто госпитализирован в глубокой коме, по предварительным данным, он был сильно пьян
Поделиться:
Под Сторожевкой произошло смертельное ДТП. Фото облспасаПод Сторожевкой произошло смертельное ДТП. Фото облспаса
Изменить размер текста:

Столкновение двух автомобилей "Нива" и Iran Hodro произошло на трассе в районе Сторожевки в Саратовском районе поздно вечером 8 сентября.

По данным областной службы спасения, пассажир иранского автомобиля скончался на месте от полученных травм. Водитель остался жив, но находится в глубокой коме. Его состояние врачи оценивают как критическое. Реанимацией облспаса он доставлен в медучреждение.

Фото облспаса

Фото облспаса

В «Ниве» находились трое, один из них госпитализирован бригадой скорой помощи.

По данным "ЧП-Саратов", госпитализирован водитель "Нивы". Кроме того, выяснилось, что водитель иранского авто был в состоянии сильного опьянения и, вероятно, он стал виновником ДТП, в котором погиб его пассажир и едва не погиб водитель отечественной легковушки.

Фото облспаса

Фото облспаса

На месте работают специалисты облспаса, ДПС, скорой.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

Iran Hodro - иранский седан, созданный на базе автомобиля Peugeot 405.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Первые результаты голосования в Саратове: Ерохина и Абраменко лидируют
В столкновении двух легковушек в Саратове пострадал 10-летний мальчик
В Саратовской области число жалоб на выборах – на среднем уровне по России
В Энгельсском районе спасатели вытащили из мужчину из перевернутого трактора
Активнее всего на выборах депутатов голосовал Ровенский район
На набережной Вольска обнаружили тело пенсионерки
На выборах в Саратовской области явка составила 14,3%
Завершен обратный отсчет до ЧМ по пожарно-спасательному спорту в Саратове
Политолог Иван Коновалов: предвыборная борьба кандидатов велась достаточно активно и честно
Трое человек пострадали в столкновении легковушек под Вольском
Блогер Владимир Фетисов: Если у оппозиции нет поводов для скандала - приходится их придумывать
Под Саратовом двое человек пострадали в столкновении грузовика с «Калиной»
Kia протаранила книжный магазин в центре Саратова
Еще одного саратовца исключили из списка экстремистов
Ряд улиц в Волжском районе Саратова остался без воды
Появление в списках для голосования умерших людей вызвано «технической ошибкой»
Средняя явка в Саратовской области в единый день голосования составила 11,6%
Антон Головченко: Молодежь проявляет свою гражданскую позицию, участвуя в выборах
Под Петровском двух электриков убило током
С моста через Волгу забрали неадекватную женщину
Дмитрий Олейник отметил спокойные выборы в Саратове
В Саратове на пепелище обнаружили тело мужчины