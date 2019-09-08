Один человек погиб в столкновении под Саратовом «Нивы» и автомобиля из Ирана

СЕГОДНЯ 22:38 2019-09-08T23:01:10+03:00

Водитель иранского авто госпитализирован в глубокой коме, по предварительным данным, он был сильно пьян

Изменить размер текста: A A

Столкновение двух автомобилей "Нива" и Iran Hodro произошло на трассе в районе Сторожевки в Саратовском районе поздно вечером 8 сентября.

По данным областной службы спасения, пассажир иранского автомобиля скончался на месте от полученных травм. Водитель остался жив, но находится в глубокой коме. Его состояние врачи оценивают как критическое. Реанимацией облспаса он доставлен в медучреждение.

Фото облспаса

В «Ниве» находились трое, один из них госпитализирован бригадой скорой помощи.

По данным "ЧП-Саратов", госпитализирован водитель "Нивы". Кроме того, выяснилось, что водитель иранского авто был в состоянии сильного опьянения и, вероятно, он стал виновником ДТП, в котором погиб его пассажир и едва не погиб водитель отечественной легковушки.

Фото облспаса

На месте работают специалисты облспаса, ДПС, скорой.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

Iran Hodro - иранский седан, созданный на базе автомобиля Peugeot 405.

ИСТОЧНИК KP.RU