Один человек погиб в столкновении под Саратовом «Нивы» и автомобиля из Ирана
Столкновение двух автомобилей "Нива" и Iran Hodro произошло на трассе в районе Сторожевки в Саратовском районе поздно вечером 8 сентября.
По данным областной службы спасения, пассажир иранского автомобиля скончался на месте от полученных травм. Водитель остался жив, но находится в глубокой коме. Его состояние врачи оценивают как критическое. Реанимацией облспаса он доставлен в медучреждение.
Фото облспаса
В «Ниве» находились трое, один из них госпитализирован бригадой скорой помощи.
По данным "ЧП-Саратов", госпитализирован водитель "Нивы". Кроме того, выяснилось, что водитель иранского авто был в состоянии сильного опьянения и, вероятно, он стал виновником ДТП, в котором погиб его пассажир и едва не погиб водитель отечественной легковушки.
Фото облспаса
На месте работают специалисты облспаса, ДПС, скорой.
Обстоятельства аварии устанавливаются.
Iran Hodro - иранский седан, созданный на базе автомобиля Peugeot 405.
ИСТОЧНИК KP.RU