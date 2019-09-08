Первые результаты голосования в Саратове: Ерохина и Абраменко лидируют

8 Сент. 20:52 2019-09-08T20:55:31+03:00

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В настоящее время обработаны 20% бюллетеней на избирательных участках в Заводском районе. С большим отрывом от остальных кандидатов лидирует Татьяна Ерохина – она получила 61% голосов. Кандидат от КПРФ Виктор Черваков набрал лишь 14% голосов избирателей, а «яблочница» Вера Афанасьева дотянула лишь до 5%.

В Кировском районе, где проходят довыборы в городскую Думу, к настоящему моменту подсчитаны голоса на 21 участке из 24. Большинство проголосовавших там избирателей поддержало единоросса Александра Абраменко, его соперник от КПРФ Павел Карпович набhал 22% голосов.

ИСТОЧНИК KP.RU