2019-09-08T19:53:22+03:00
Происшествия

В Энгельсском районе спасатели вытащили из мужчину из перевернутого трактора

Он потерял управление
Дарья Вострикова
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Фото ОблспасаФото Облспаса
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Сегодня, 8 сентября, недалеко от села Киров Безымянского МО Энгельсского района 56-летний водитель трактора «Кировец» потерял управление, съехал в кювет и опрокинулся.

Как сообщили«КП-Саратов» в Облспасе, мужчину зажало в кабине транспорта.

Прибывшие спасатели Энгельсской ПСС при помощи гидравлического инструмента вытащили пострадавшего и передали медикам «скорой помощи» для госпитализации.

На месте работали сотрудники Облспаса, врачи «скорой помощи». Выясняются обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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