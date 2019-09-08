В Энгельсском районе спасатели вытащили из мужчину из перевернутого трактора

8 Сент. 19:42 2019-09-08T19:53:22+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 8 сентября, недалеко от села Киров Безымянского МО Энгельсского района 56-летний водитель трактора «Кировец» потерял управление, съехал в кювет и опрокинулся.

Как сообщили«КП-Саратов» в Облспасе, мужчину зажало в кабине транспорта.

Прибывшие спасатели Энгельсской ПСС при помощи гидравлического инструмента вытащили пострадавшего и передали медикам «скорой помощи» для госпитализации.

На месте работали сотрудники Облспаса, врачи «скорой помощи». Выясняются обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU