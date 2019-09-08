В Энгельсском районе спасатели вытащили из мужчину из перевернутого трактора
Он потерял управление
Фото Облспаса
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Сегодня, 8 сентября, недалеко от села Киров Безымянского МО Энгельсского района 56-летний водитель трактора «Кировец» потерял управление, съехал в кювет и опрокинулся.
Как сообщили«КП-Саратов» в Облспасе, мужчину зажало в кабине транспорта.
Прибывшие спасатели Энгельсской ПСС при помощи гидравлического инструмента вытащили пострадавшего и передали медикам «скорой помощи» для госпитализации.
На месте работали сотрудники Облспаса, врачи «скорой помощи». Выясняются обстоятельства произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU