Активнее всего на выборах депутатов голосовал Ровенский район

8 Сент. 19:26 2019-09-08T20:39:53+03:00

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Сегодня, 8 сентября, в Саратовской области прошли выборы депутатов муниципальных образований, а также городской и областной Дум.

Так, самыми неравнодушными к своему будущему оказались жители Ровенского района. В избирательный участок пришли 68,05% избирателей.

Следующим по счету стал Марксовский район (50,63%), Аткарский (45,46%), Романовский (41,46%), Перелюбский (38,19%), Красноармейский (32,11%), Калининский (23,26%), Петровский (21,88%), Балашовский (19,99%).

По областному центру на выборы пришли 10,74% жителей Заводского района и 6,73% избирателей Кировского района города.

ИСТОЧНИК KP.RU