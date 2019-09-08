На выборах в Саратовской области явка составила 14,3%

СЕГОДНЯ 18:28 2019-09-08T18:30:20+03:00

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Сегодня, 8 сентября, на довыборах депутатов, по данным на 18:000 проголосовали 14,3% жителей Саратовской области.

Об этом корреспонденту «КП-Саратов» сообщил председатель Областной избирательной комиссии Владимир Писарюк.

Он отметил, что с начала голосования поступили 31 жалоба и обращения – большинство по техническим причинам. По его мнению, часть относилась к так называемым вбросам бюллетеней. Писарюк предположил, что это было сделано для безосновательной критики избирательной комиссии. Оценку этим действиям даст избирком.

- По каждой жалобе будем разбираться отдельно, – подчеркнул Писарюк, призвав не поддаваться на провокации.

Кроме того, участке №104 появился мужчина в костюме сантехника, который попытался вбросить бюллетень. Тот член комиссии, который выдает бюллетени, уже отстранен.

- Больше мы пока по этому поводу комментировать не будем. Спасибо наблюдателей, которые это пресекли. Но не думаю, что этот гражданин преследовал цель специально опустить два бюллетеня, – отметил председатель облизбиркома.

Владимир Писарюк отметил тенденцию «во всем видеть вбросы» и «жалобы ради жалоб».

Явка по районам Саратовской области была следующей:

- Красноармейский район — 56%,

- Марксовский район — 48,45%,

- Балашовский район — 19,12%,

- Калининский район — 19,51%,

- Петровский район — 21%,

- Перелюбский район — 34,67%,

- Ровенский район — 66,45 %,

- Романовский район — 40,98%.

В Саратове довыборы продолжаются в двух районах города. К вечеру число проголосовавших в Кировском районе достигло 6,16%, в Заводском — 9,64%.

ИСТОЧНИК KP.RU