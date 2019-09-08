На выборах в Саратовской области явка составила 14,3%
Сегодня, 8 сентября, на довыборах депутатов, по данным на 18:000 проголосовали 14,3% жителей Саратовской области.
Об этом корреспонденту «КП-Саратов» сообщил председатель Областной избирательной комиссии Владимир Писарюк.
Он отметил, что с начала голосования поступили 31 жалоба и обращения – большинство по техническим причинам. По его мнению, часть относилась к так называемым вбросам бюллетеней. Писарюк предположил, что это было сделано для безосновательной критики избирательной комиссии. Оценку этим действиям даст избирком.
- По каждой жалобе будем разбираться отдельно, – подчеркнул Писарюк, призвав не поддаваться на провокации.
Кроме того, участке №104 появился мужчина в костюме сантехника, который попытался вбросить бюллетень. Тот член комиссии, который выдает бюллетени, уже отстранен.
- Больше мы пока по этому поводу комментировать не будем. Спасибо наблюдателей, которые это пресекли. Но не думаю, что этот гражданин преследовал цель специально опустить два бюллетеня, – отметил председатель облизбиркома.
Владимир Писарюк отметил тенденцию «во всем видеть вбросы» и «жалобы ради жалоб».
Явка по районам Саратовской области была следующей:
- Красноармейский район — 56%,
- Марксовский район — 48,45%,
- Балашовский район — 19,12%,
- Калининский район — 19,51%,
- Петровский район — 21%,
- Перелюбский район — 34,67%,
- Ровенский район — 66,45 %,
- Романовский район — 40,98%.
В Саратове довыборы продолжаются в двух районах города. К вечеру число проголосовавших в Кировском районе достигло 6,16%, в Заводском — 9,64%.
ИСТОЧНИК KP.RU