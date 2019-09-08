Завершен обратный отсчет до ЧМ по пожарно-спасательному спорту в Саратове

СЕГОДНЯ 18:24 2019-09-08T18:24:21+03:00

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Сегодня, 8 сентября, завершился обратный отсчет до чемпионата мира по пожарно-спасательному спорту в Саратове.

Напомним, время отображалось на информационных табло, которые запустили ровно за 100 дней до начала соревнований, 1 июня. Сегодня он прекратил работать, так как с 8 сентября чемпионат официально начался.

В это воскресенье в Саратове состоялся массовый заезд делегаций — прибыли участники из Польши, Хорватии, Германии, Австрии, Болгарии, Латвии, Монголии. Совсем ненадолго их опередили спортсмены из Чехии, Китая и Саудовской Аравии.

Состязания пройдут на двух площадках — стадион «Локомотив» для взрослых спортсменов, а на Театральной площади покажут свое мастерство юниоры.

Участников чемпионата уже готовы встречать учебно-тренировочные башня, двухметровые заборы, емкости, оборудование для боевого развертывания и другое снаряжение.

Соревноваться свыше 600 спортсменов из 19 делегаций будут с 11 по 16 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU