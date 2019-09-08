Завершен обратный отсчет до ЧМ по пожарно-спасательному спорту в Саратове
Сегодня, 8 сентября, завершился обратный отсчет до чемпионата мира по пожарно-спасательному спорту в Саратове.
Напомним, время отображалось на информационных табло, которые запустили ровно за 100 дней до начала соревнований, 1 июня. Сегодня он прекратил работать, так как с 8 сентября чемпионат официально начался.
В это воскресенье в Саратове состоялся массовый заезд делегаций — прибыли участники из Польши, Хорватии, Германии, Австрии, Болгарии, Латвии, Монголии. Совсем ненадолго их опередили спортсмены из Чехии, Китая и Саудовской Аравии.
Состязания пройдут на двух площадках — стадион «Локомотив» для взрослых спортсменов, а на Театральной площади покажут свое мастерство юниоры.
Участников чемпионата уже готовы встречать учебно-тренировочные башня, двухметровые заборы, емкости, оборудование для боевого развертывания и другое снаряжение.
Соревноваться свыше 600 спортсменов из 19 делегаций будут с 11 по 16 сентября.
ИСТОЧНИК KP.RU