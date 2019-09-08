2019-09-08T16:56:43+03:00
Общество

Политолог Иван Коновалов: предвыборная борьба кандидатов велась достаточно активно и честно

Речь идет о сегодняшних выборах
Дарья Вострикова
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Коновалов Иван Николаевич, политолог, профессор кафедры истории, политологии, социологии Саратовской государственной юридической академии, доктор исторических наук рассказал о проходящих сегодня выборах.

- Необходимо отметить, что предвыборная борьба велась кандидатами достаточно честно и открыто. В выборах участвуют представители различных политических сил, в том числе кандидаты от партий Единая Россия, Коммунисты России, КПРФ, ЛДПР, Справедливая Россия, Яблоко, а также самовыдвиженцы.

Кандидаты по-разному проявляли свою активность. Одни – реально работали в своих округах, встречались с избирателями, агрегировали проблемы округа для их последующего решения в случае избрания. Другие, к сожалению, - вели себя очень пассивно. Уверен, что жители изберут политически дееспособных кандидатов, способных решать проблемы. А проблем, к сожалению, накопилось немало – и социальных, и инфраструктурных. Так что победителям предстоит нелегкая работа.

В качестве позитивных моментов организации выборов хотелось бы отметить использование комплексов обработки избирательных бюллетеней на участках в городе Саратове, благодаря которым удается минимизировать человеческий фактор, сократить время подсчета бюллетеней; а также использование системы мобильный избиратель, которая позволяет избирателям проголосовать в удобном для себя месте в пределах своего избирательного округа. Что же касается негатива - это достаточно низкая явка, но эта ситуация, судя по новостям, характерна для всей России. Не в пользу голосования сыграл «дачный» момент - погода солнечная и теплая, поэтому горожане стараются побыть на даче в преддверии закрытия сезона, – отметил он.

ИСТОЧНИК KP.RU

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