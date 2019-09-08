Под Саратовом двое человек пострадали в столкновении грузовика с «Калиной»
Одного из них госпитализировали
Фото Облспаса
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Сегодня, 8 сентября, на Вольском тракте столкнулись Lada Kalina и ГАЗель.
Как сообщили «КП-Саратов» в Облспасе, в результате аварии пострадала пассажир из легковушки, которую госпитализировали и водитель грузовика. Последнему оказали помощь на месте, ехать в больницу он отказался.
Фото Облспаса
На месте работали сотрудники Облспаса, врачи скорой помощи, дорожная инспекция. Обстоятельства произошедшего выясняются.
ИСТОЧНИК KP.RU