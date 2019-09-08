2019-09-08T18:08:30+03:00
Происшествия

Под Саратовом двое человек пострадали в столкновении грузовика с «Калиной»

Одного из них госпитализировали
Дарья Вострикова
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Фото ОблспасаФото Облспаса
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Сегодня, 8 сентября, на Вольском тракте столкнулись Lada Kalina и ГАЗель.

Как сообщили «КП-Саратов» в Облспасе, в результате аварии пострадала пассажир из легковушки, которую госпитализировали и водитель грузовика. Последнему оказали помощь на месте, ехать в больницу он отказался.

Фото Облспаса

Фото Облспаса

На месте работали сотрудники Облспаса, врачи скорой помощи, дорожная инспекция. Обстоятельства произошедшего выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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