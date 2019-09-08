Kia протаранила книжный магазин в центре Саратова
Автомобиль чудом не задел пешеходов
Фото: УГИБДД по Саратовской области
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Сегодня, 8 сентября, на пересечении улиц Чапаева и Кутякова в центре Саратова произошло ДТП.
Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», дорогу не поделили Lada Priora и Kia. После удара иномарка протаранила магазин «Моя книга» , чудом не задев ни одного пешехода.
В результате аварии никто не пострадал.
На месте работали врачи ЦМК, дорожная инспекция, сотрудники Облспаса. Обстоятельства произошедшего выясняются.
ИСТОЧНИК KP.RU