2019-09-08T15:58:00+03:00
Общество

Ряд улиц в Волжском районе Саратова остался без воды

Идет ремонт на коммуникациях
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сегодня, 8 сентября, в Волжском районе Саратова несколько улиц остались без воды.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», водоснабжение вернется ориентировочно в 20:00, как только будут закончены работы на водопроводе.

Ограничения коснулись жителей домов на Малой Соляной улице, от Рогожина до Мичурина, Рогожина от Малой Соляной до Соколовой и Соколовой, по нечетной стороне от Рогожина до Мясницкой.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На выборах в Саратовской области явка составила 14,3%
Завершен обратный отсчет до ЧМ по пожарно-спасательному спорту в Саратове
Политолог Иван Коновалов: предвыборная борьба кандидатов велась достаточно активно и честно
Трое человек пострадали в столкновении легковушек под Вольском
Блогер Владимир Фетисов: Если у оппозиции нет поводов для скандала - приходится их придумывать
Под Саратовом двое человек пострадали в столкновении грузовика с «Калиной»
Kia протаранила книжный магазин в центре Саратова
Еще одного саратовца исключили из списка экстремистов
Появление в списках для голосования умерших людей вызвано «технической ошибкой»
Средняя явка в Саратовской области в единый день голосования составила 11,6%
Антон Головченко: Молодежь проявляет свою гражданскую позицию, участвуя в выборах
Под Петровском двух электриков убило током
С моста через Волгу забрали неадекватную женщину
Дмитрий Олейник отметил спокойные выборы в Саратове
В Саратове на пепелище обнаружили тело мужчины