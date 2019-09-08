Ряд улиц в Волжском районе Саратова остался без воды
Идет ремонт на коммуникациях
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Сегодня, 8 сентября, в Волжском районе Саратова несколько улиц остались без воды.
Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», водоснабжение вернется ориентировочно в 20:00, как только будут закончены работы на водопроводе.
Ограничения коснулись жителей домов на Малой Соляной улице, от Рогожина до Мичурина, Рогожина от Малой Соляной до Соколовой и Соколовой, по нечетной стороне от Рогожина до Мясницкой.
ИСТОЧНИК KP.RU