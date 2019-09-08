Появление в списках для голосования умерших людей вызвано «технической ошибкой»

СЕГОДНЯ 15:41 2019-09-08T15:56:33+03:00

Изменить размер текста: A A

Технической ошибкой назвали появление в списках для голосования умерших избирателей. По словам председателя УИК № 102 в Заводском райолне Саратова Анастасии Надеждиной, списки избирателей в избирательные комиссии подаются местными администрациями, которые отвечают за правильность сведений об избирателях, а также формируются в соответствии со сведениями, направляемыми компетентными органами (ЗАГС, МВД, военкомат и т.д.).

Ранее в участковую комиссию избирательного участка №102 поступила жалоба от члена комиссии с правом совещательного голоса о том, что в список избирателей включен избиратель, умерший в 2005 году.

- Списки избирателей составляются на основании сведений, которые предоставляются главой местной администрации, и другими органами, подающими сведения в соответствии с Законом. За десять дней до голосования эти списки передаются участковым избирательным комиссиям. Исключить избирателя из этого списка возможно только на основании официальных документов. Попадание в список умерших людей – это чисто техническая ошибка. Подобное никак не сказывается на выборном процессе, и не является нарушением закона. Главное, что в списках избирателей отметок о голосовании этих избирателей не имеется, - отметила председатель УИК.

Напомним, в Заводском районе Саратова сегодня проходят довыборы депутата облдумы.

ИСТОЧНИК KP.RU