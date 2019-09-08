Средняя явка в Саратовской области в единый день голосования составила 11,6%
С начала единого дня голосования 8 сентября в участковые и окружные комиссии, работающие на территории Саратовской области поступило 22 обращения. Они носили в основном технический характер и были разрешены или сейчас находятся в стадии расссмотрени. Об это заявил на в пресс-центре глава облизбиркома Владимир Писарюк.
По явке на 15:00 он заметил, что в целом по региону она составила 11,6%
В городах она традиционно ниже, так в Заводском районе Саратова на довыборах в областную думу проголосовало 7,28% избирателей, это 6 тысяч человек.
На выборах депутатов местных городских и сельских поселений по области явка на 15.00 составила 26,3%
ИСТОЧНИК KP.RU