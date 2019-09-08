2019-09-08T15:03:24+03:00
Общество

Антон Головченко: Молодежь проявляет свою гражданскую позицию, участвуя в выборах

Жители Саратовской области все активнее выражают свою гражданскую позицию
Дарья Вострикова
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Молодые жители Саратовской области все активнее выражают свою гражданскую позицию, участвуя в выборной кампании.

Об этом рассказал председатель Правления Саратовского регионального отделения Молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды» Антон Головченко.

Сейчас молодежь проявляет себя в совершенно разных сферах жизни: в науке, творчестве, спорте, бизнесе, экономике, добровольчестве. Это подчеркивает ее активную гражданскую позицию, нацеленность на конкретный результат. Бойцы студенческих отрядов только возвращаются со своего трудового лета 2019 года, но уже являются активными участниками выборной кампании: их можно встретить в числе наблюдателей, работников избирательных комиссий и, конечно же, в качестве активных участников голосования. Активисты «Молодой гвардии» проводят экзит-полл в соответствии с требованиями законодательства. Такие действия можно только приветствовать, — отметил он.

ИСТОЧНИК KP.RU

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