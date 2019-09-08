2019-09-08T14:56:12+03:00
Происшествия

Под Петровском двух электриков убило током

Они погибли при работах в районе села Новозахаркино
Дарья Вострикова
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Фото: портал «ПЕТРОВСК 64»Фото: портал «ПЕТРОВСК 64»
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Сегодня, 8 сентября, двое работников ООО «Саратов ЭлектроСетьРемонт» погибли при ремонте линии электропередач в районе села Новозахаркино, до деревни Тарумовка Петровского района Саратовской области.

По информации портала «ПЕТРОВСК 64», по предварительным данным граждан убило током, из-за чего они скончались на месте происшествия.

В известность о ЧП поставили председателя КЧС, запреда правительства Саратовской области Романа Бусаргина.

На место происшествия выехали глава района Денис Фадеев, межрайонный прокурор Александр Казаков, начальник полиции Анатолий Жуклин и начальник РЭС Алексей Медведев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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