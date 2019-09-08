2019-09-08T14:27:05+03:00
Происшествия

С моста через Волгу забрали неадекватную женщину

Всем проезжавшим автомобилистам она демонстрировала неприличные жесты
Дарья Вострикова
Поделиться:
Фото ОблспасаФото Облспаса
Изменить размер текста:

Сегодня, 8 сентября, сотрудники ЦМК и спасатели выехали на мост Саратов-Энгельс для спасения неадекватной женщины.

Как сообщили «КП-Саратов» в Облспасе, поступил вызов, гражданка якобы хотела спрыгнуть в реку.

Прибывшие сотрудники оперативных служб не заметили за ней такого поведения, однако женщина показывала неприличные жесты проезжающим автомобилям.

На место прибыла полиция и дорожный патруль, после чего странную прохожую увели с моста.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На выборах в Саратовской области явка составила 14,3%
Завершен обратный отсчет до ЧМ по пожарно-спасательному спорту в Саратове
Политолог Иван Коновалов: предвыборная борьба кандидатов велась достаточно активно и честно
Трое человек пострадали в столкновении легковушек под Вольском
Блогер Владимир Фетисов: Если у оппозиции нет поводов для скандала - приходится их придумывать
Под Саратовом двое человек пострадали в столкновении грузовика с «Калиной»
Kia протаранила книжный магазин в центре Саратова
Еще одного саратовца исключили из списка экстремистов
Ряд улиц в Волжском районе Саратова остался без воды
Появление в списках для голосования умерших людей вызвано «технической ошибкой»
Средняя явка в Саратовской области в единый день голосования составила 11,6%
Антон Головченко: Молодежь проявляет свою гражданскую позицию, участвуя в выборах
Под Петровском двух электриков убило током
Дмитрий Олейник отметил спокойные выборы в Саратове
В Саратове на пепелище обнаружили тело мужчины