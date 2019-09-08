С моста через Волгу забрали неадекватную женщину
Всем проезжавшим автомобилистам она демонстрировала неприличные жесты
Фото Облспаса
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Сегодня, 8 сентября, сотрудники ЦМК и спасатели выехали на мост Саратов-Энгельс для спасения неадекватной женщины.
Как сообщили «КП-Саратов» в Облспасе, поступил вызов, гражданка якобы хотела спрыгнуть в реку.
Прибывшие сотрудники оперативных служб не заметили за ней такого поведения, однако женщина показывала неприличные жесты проезжающим автомобилям.
На место прибыла полиция и дорожный патруль, после чего странную прохожую увели с моста.
ИСТОЧНИК KP.RU