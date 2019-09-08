С моста через Волгу забрали неадекватную женщину

СЕГОДНЯ 14:27 2019-09-08T14:27:05+03:00

Всем проезжавшим автомобилистам она демонстрировала неприличные жесты

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Сегодня, 8 сентября, сотрудники ЦМК и спасатели выехали на мост Саратов-Энгельс для спасения неадекватной женщины.

Как сообщили «КП-Саратов» в Облспасе, поступил вызов, гражданка якобы хотела спрыгнуть в реку.

Прибывшие сотрудники оперативных служб не заметили за ней такого поведения, однако женщина показывала неприличные жесты проезжающим автомобилям.

На место прибыла полиция и дорожный патруль, после чего странную прохожую увели с моста.

ИСТОЧНИК KP.RU