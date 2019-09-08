Дмитрий Олейник отметил спокойные выборы в Саратове

СЕГОДНЯ 13:08 2019-09-08T13:08:44+03:00

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Сегодня, 7 сентября, в России проходит единый день голосования — более 5 тыс. выборов разного уровня, в том числе в 13 региональных законодательных собраниях.

В том числе выборы в 13 региональных законодательных собраниях, в 16 субъектах в ходе прямых выборов изберут губернаторов, в 22 региональных центрах — городские думы и еще в трех — глав муниципальных образований, — отметил политолог Дмитрий Олейник.

В Саратове проходят дополнительные выборы депутата областной думы по Заводскому одномандатному избирательному округу № 2 и депутата Саратовской городской думы по Кировскому одномандатному избирательному округу № 10.

Помимо это в Аткарском районе идут основные выборы депутатов Советов Кочетовского и Лопуховского муниципальных образований, в Красноармейском районе – в Сплавнухинское муниципальное образование и городской Совет депутатов Красноармейска, в Романовском – в Совет Мордовокарайского МО. Дополнительные выборы депутатов органов МСУ состоятся в Балашовском, Красноармейском, Марксовском, Перелюбском, Ровенском районах и в Петровске, повторные – в Калининском районе.

В 8.00 в области открылись 117 избирательных участков. Никаких серьезных замечаний при открытии участков зафиксировано не было, а небольшие недоработки незамедлительно устранялись членами комиссий. Голосование проходит спокойно и без серьезных нарушений.

Дмитрий Олейник отметил, что в Заводском районе на одном из участков член комиссии с правом совещательного голоса фотографировал паспорта избирателей, что недопустимо в соответствии с действующим законодательство. Решением комиссии он был отстранен.

Одному из кандидатов показалось, что не некоторых участках «зарегистрировалось аномально большое число избирателей, проживающих по другим участкам». Хотелось бы обратить внимание, что никакого официального критерия «аномальности» числа таких избирателей не указано заявителем. В то же время закон позволяет выбрать любой избирательный участок в пределах округа, заранее предупредив об этом избирательную комиссию. На разных участках ситуация может быть различной. Почти на всех регистрируются члены избирательных комиссий, наблюдатели и другие участники избирательного процесса, проживающие на территории округа, но не на территории этого конкретного участка. Очевидно, что они не смогли бы проголосовать у себя, а это в среднем может 15-20 человек. Кроме того, в обеспечении выборов участвуют не только члены избирательных комиссий. Органы власти и МСУ обязаны оказывать содействие их проведению, ресурсоснабжающие организации и правоохранительные органы работают в этот день в особом режиме, так что в зависимости от расположения участка, подать заявление о голосовании на нем может довольно много избирателей, находящихся в этот день на рабочем месте. Наконец, есть еще люди, которые в воскресный день решили сходить в гости и пойти на выборы вместе с родственниками или друзьями. Так что выводы одного из кандидатов по этому поводу выглядят просто надуманными.

По мнению Дмитрия Олейника, о соблюдении законодательства должны помнить не только члены избирательных комиссий, но и все участники выборов обязаны соблюдать закон и уж тем более не допускать намеренных провокаций. Все более или менее внимательно наблюдающие за выборами понимают, что потенциальные аутсайдеры всегда заинтересованы в том, чтобы направленно создать иллюзию нечестных выборов.

Не могу исключить, что есть такие интересанты и на текущих выборах в Саратове. Но тут важны и уровень компетенции комиссий, и здравый смысл наблюдателей, и порядочность самих кандидатов, чтобы отличать реальное нарушение от политических спекуляций. В одном уверен точно, что на результаты выборов в силу надуманности эти заявления не повлияют, — добавил он.

Политолог уточнил — явка пока невысока, но это естественно с учетом того, что в нашем регионе проходят в основном дополнительные выборы, и принять участие в них может незначительная часть избирателей области. Масштабной кампании с привлечением крупных региональных СМИ на этот раз не было, и явка будет зависеть от того, как отработали кандидаты и их штабы. Причем, часть кандидатов делают упор на свой проверенный электорат и стараются максимально мобилизовать именно его.

Тем не менее, хотел бы призвать избирателей, имеющих возможность проголосовать сегодня воспользоваться своим правом. Да, на политическую ситуацию в регионе эти выборы серьезного влияния вряд ли окажут, но на то что будет в ваших округах, окажут и весьма значительное. Ответственный и заботливый депутат может многое сделать для своих избирателей, — подчеркнул Дмитрий Олейник.

ИСТОЧНИК KP.RU