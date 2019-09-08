Саратовцев просят воздержаться от игр со спичками и костров

СЕГОДНЯ 12:04 2019-09-08T12:04:16+03:00

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В Саратовской области с 7 по 13 сентября на территории большинства районов области сохранится 5 класс горимости — чрезвычайная пожарная опасность.

Как сообщили «КП-Саратов» в региональном Гидрометцентре, сухая и ветреная погода могут стать предпосылками к возникновению возгораний.

Населению следует быть аккуратнее — воздержаться от поджигания мусора и сухой травы, разведения костров, бросаний непотушенных спичек и сигарет из окон автомобилей. Детям также следует не позволять играть с огнем.

ИСТОЧНИК KP.RU