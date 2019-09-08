Саратовцев просят воздержаться от игр со спичками и костров
Почти неделю сохраняется чрезвычайная пожарная опасность
Изменить размер текста:
В Саратовской области с 7 по 13 сентября на территории большинства районов области сохранится 5 класс горимости — чрезвычайная пожарная опасность.
Как сообщили «КП-Саратов» в региональном Гидрометцентре, сухая и ветреная погода могут стать предпосылками к возникновению возгораний.
Населению следует быть аккуратнее — воздержаться от поджигания мусора и сухой травы, разведения костров, бросаний непотушенных спичек и сигарет из окон автомобилей. Детям также следует не позволять играть с огнем.
ИСТОЧНИК KP.RU