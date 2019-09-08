Саратовская теннисистка взяла золото международного турнира

СЕГОДНЯ 10:48 2019-09-08T10:48:19+03:00

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В Чехии 7 сентября в одиночном разряде международного турнира по настольному теннису выступила заслуженный мастер спорта по настольному теннису Анжелика Косачева.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области, состязались 19 сильнейших спортсменок.

Так, саратовская теннисистка, бронзовый призёр XIV Летних Паралимпийских игр 2012 года, стала лучшей в женском одиночном разряде.

Теперь у нее на очереди выступление в командном зачете.

ИСТОЧНИК KP.RU