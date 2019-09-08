Сегодня Саратовская область отмечает Международный день грамотности
Праздник учредили 53 года назад
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Каждый год 8 сентября во всем мире отмечают Международный день грамотности.
Праздник учрежден ЮНЕСКО в 1966 году по рекомендации Всемирной конференции министров образования по ликвидации неграмотности с целью напомнить о важности грамотности и о необходимости ее распространения.
Сегодня, 8 сентября, 53 года назад прошло торжественное открытие этой конференции.
Однако сегодня свыше 750 млн взрослых не умеют читать и писать, более 267 млн детей не посещают школу.
Также остается высоким количество людей, которые учатся, но их уровня недостаточно, чтобы считаться грамотными.
ИСТОЧНИК KP.RU