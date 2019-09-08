2019-09-08T09:11:35+03:00
Общество

Сегодня Саратовская область отмечает Международный день грамотности

Праздник учредили 53 года назад
Дарья Вострикова
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Каждый год 8 сентября во всем мире отмечают Международный день грамотности.

Праздник учрежден ЮНЕСКО в 1966 году по рекомендации Всемирной конференции министров образования по ликвидации неграмотности с целью напомнить о важности грамотности и о необходимости ее распространения.

Сегодня, 8 сентября, 53 года назад прошло торжественное открытие этой конференции.

Однако сегодня свыше 750 млн взрослых не умеют читать и писать, более 267 млн детей не посещают школу.

Также остается высоким количество людей, которые учатся, но их уровня недостаточно, чтобы считаться грамотными.

ИСТОЧНИК KP.RU

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