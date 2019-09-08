Наблюдатель: Голосование проходит открыто, как и предшествовавшая ему кампания

СЕГОДНЯ 08:45 2019-09-08T08:46:36+03:00

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На участке №151 в Кировском районе Саратова работают наблюдатели от разных партий, замечаний к работе комиссии нет

Наблюдатель Светлана Назарова работает сегодня на избирательном участке №151 в Кировском районе Саратова, где проходят довыборы депутата Саратовской городской Думы. По ее словам, люди начали приходить на участок сразу после его открытия.

- Несмотря на то, что выборы небольшие и затрагивают не весь город, люди о них знают. Приходят с хорошим настроением, осведомлены о кандидатах. Голосование проходит открыто, как и предшествовавшая ему кампания. На участке работают наблюдатели от разных партий, замечаний к работе комиссии нет. Надеюсь, день выборов пройдет спокойно и без нарушений, – говорит Назарова.

Напомним, в Единый день голосования в Саратове и районах области открыто 117 избирательных участков. В Заводском районе областного центра проходят довыборы депутата регионального парламента, в Кировском – довыборы депутата городской Думы. Также основные, дополнительные и повторные выборы в органы МСУ проходят на территории девяти районов области. Избирательные участки работают с 8:00 до 20:00 часов по местному времени.

ИСТОЧНИК KP.RU