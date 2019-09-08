2019-09-08T10:22:44+03:00
Общество

В Саратовской области в 8:00 открылись 117 избирательных участков

Сегодня - Единый день голосования
Екатерина Семенова
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На территории региона проходят довыборы депутата Саратовской областной Думы шестого созыва по Заводскому одномандатному избирательному округу №2 и довыборы депутата Саратовской городской Думы пятого созыва по Кировскому одномандатному избирательному округу №10.

Помимо это в Аткарском районе проходят основные выборы депутатов Советов Кочетовского и Лопуховского муниципальных образований, в Красноармейском районе – в Сплавнухинское муниципальное образование и городской Совет депутатов Красноармейска, в Романовском – в Совет Мордовокарайского МО. Дополнительные выборы депутатов органов МСУ состоятся в Балашовском, Красноармейском, Марксовском, Перелюбском, Ровенском районах и в Петровске, повторные – в Калининском районе.

На выборах всех уровней будут замещаться 74 мандата. Голосование продлится до 20:00 часов по местному времени.

8 сентября завершаются 6 419 избирательных кампаний, по итогам которых будут замещаться более 47 000 мандатов. В том числе – 4 кампании по выборам депутатов Госдумы по одномандатным избирательным округам; 19 – глав регионов; 13 – депутатов региональных законодательных собраний; 22 – депутатов гордум; 83 – по довыборам депутатов на региональном и городском уровнях и еще 3 кампании по прямым выборам мэров. Кроме того, в 83 субъектах РФ (без учета выборов в столицах регионов) было назначено 6 275 выборов в органы местного самоуправления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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