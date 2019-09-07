Валерий Радаев наградил жеребца Повелителя Хана и его наездника кубком
На Саратовском ипподроме сегодня, 7 сентября, прошли конноспортивные соревнования на Кубок губернатора области.
- Конные бега — уникальный вид спорта с многовековой историей. И то, что в Саратовской области он развивается, наша общая победа, — сказал в приветственном слове губернатор Саратовской области Валерий Радаев, подчеркнув, что новейшие разработки ученых-селекционеров и передовые подходы племзаводов также продвигают область.
Как сообщает пресс-служба главы региона, участниками стали не только наездники Саратовской области, но и Тамбовской, Самарской и других.
Соревнования выиграл 11-летний жеребец орловской рысистой породы Повелитель Хан и его наездник Владимир Кондратюк. Валерий Радаев вручил победителям кубок.
Фото пресс-службы губернатора
Также отмечается, что конь установил рекорд заезда, который последний раз в этой категории был установлен более 40 лет назад.
ИСТОЧНИК KP.RU