На Ипподромной в Саратове «Калина» сбила трехлетнего ребенка

СЕГОДНЯ 15:42 2019-09-07T15:42:32+03:00

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Сегодня днем, 7 сентября, в Саратове «Лада Калина» сбила трехлетнего мальчика.

- ДТП случилось в 12:30 у дома №18 по улице Ипподромная. Водитель нарушил правила и наехал на пешеходном переходе на ребенка 2016 года рождения, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД города.

Мальчика отпустили после осмотра врачей. Отмечается, что в момент аварии он шел не один, а со взрослыми.

ИСТОЧНИК KP.RU