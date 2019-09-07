На Ипподромной в Саратове «Калина» сбила трехлетнего ребенка
Ребенка отпустили после врачебного осмотра
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Сегодня днем, 7 сентября, в Саратове «Лада Калина» сбила трехлетнего мальчика.
- ДТП случилось в 12:30 у дома №18 по улице Ипподромная. Водитель нарушил правила и наехал на пешеходном переходе на ребенка 2016 года рождения, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД города.
Мальчика отпустили после осмотра врачей. Отмечается, что в момент аварии он шел не один, а со взрослыми.
ИСТОЧНИК KP.RU