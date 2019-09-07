СЕГОДНЯ 14:56 2019-09-07T15:02:48+03:00

Покататься на водных лыжах могут как спортсмены школы по водным видам спорта, так и местные жители [видео]

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В 257-й День города Балаково сегодня, 7 сентября, состоялось торжественное открытие вейк-парка на реке Балаковка.

- Это событие, действительно, стало подарком ко Дню рождения города! — написал глава города Роман Ирисов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он отметил, что лучший подарок для Балакова — это внимательное отношение жителей к нему, а для самих горожан — сделать Балаково городом возможностей.

- Только не как в анекдоте: городом возможности... уехать, а скорее наоборот, городом, где хочется жить, работать, обустраивать очаг и воспитывать счастливых детей, — написал Ирисов.

Стоит отметить, что сам глава города лично опробовал новый парк 19 августа, встав на лыжи. Также на берегу реки находится школа по водным видам спорта. Новая установка будет использоваться как спортсменами, так и местными жителями.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/730686" frameborder="0"></iframe> На День города Балаково открылся вейк-парк.

ИСТОЧНИК KP.RU