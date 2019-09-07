Таксист на Renault столкнулся с Ford Focus в центре Саратова
Мужчина получил легкие травмы и отказался от госпитализации
Фото горспаса
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В центре Саратова, на пересечении улиц Мичурина и Некрасова 68-летний водитель такси Renault Logan столкнулся с Ford Focus, которым управлял 26-летний мужчина.
- Легкие травмы получил таксист. Ему оказали первую помощь, от госпитализации отказался. В машине пассажиров не было, — сообщили «КП-Саратов» в горспасе.
Отмечается, что спасатели обесточили автомобили. На месте также работали сотрудники ДПС.
ИСТОЧНИК KP.RU