2019-09-07T14:28:31+03:00
Происшествия

Таксист на Renault столкнулся с Ford Focus в центре Саратова

Мужчина получил легкие травмы и отказался от госпитализации
Ольга Симонова
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Фото горспасаФото горспаса
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В центре Саратова, на пересечении улиц Мичурина и Некрасова 68-летний водитель такси Renault Logan столкнулся с Ford Focus, которым управлял 26-летний мужчина.

- Легкие травмы получил таксист. Ему оказали первую помощь, от госпитализации отказался. В машине пассажиров не было, — сообщили «КП-Саратов» в горспасе.

Отмечается, что спасатели обесточили автомобили. На месте также работали сотрудники ДПС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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