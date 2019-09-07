Таксист на Renault столкнулся с Ford Focus в центре Саратова

СЕГОДНЯ 14:28 2019-09-07T14:28:31+03:00

Мужчина получил легкие травмы и отказался от госпитализации

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В центре Саратова, на пересечении улиц Мичурина и Некрасова 68-летний водитель такси Renault Logan столкнулся с Ford Focus, которым управлял 26-летний мужчина.

- Легкие травмы получил таксист. Ему оказали первую помощь, от госпитализации отказался. В машине пассажиров не было, — сообщили «КП-Саратов» в горспасе.

Отмечается, что спасатели обесточили автомобили. На месте также работали сотрудники ДПС.

ИСТОЧНИК KP.RU