Николай Панков: Кто хайпанул, а кто и хапнул

СЕГОДНЯ 14:06 2019-09-07T14:06:55+03:00

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Депутат Государственной Думы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» высказал свое мнение о клановости в сфере здравоохранения. Он назвал свой пост на эту тему «Кто хайпанул, а кто и хапнул».

- Все чаще и чаще раскрываются схемы обогащения в области и создания семейных кланов. Один клан отхапал половину имущества города, другой захватил систему образования. Тоже кусок неплохой. А что в здравоохранении? Много нареканий было на работу главного врача Клинической больницы им. Миротворцева СГМУ Рощепкина. На должности более 16 лет. Новость о его переводе на другое место работы порадовала многих. Он теперь не в Клингородке.

Сейчас не о профессиональных его качествах разговор. Есть кому их оценить. Просто о принципах замены и движения по должностной лестнице. Слышал разные отклики о работе ректора Первого Московского государственного медицинского университета им. И. М. Сеченова Глыбочко в разные годы. Строгий мол. Но признайтесь, он один берет и меняет «засидевшихся». Это посыл всем правильный: должна быть у всех надежда и возможность продвижения в должности.

В чем пагубность кланов? В том, что подрывают доверие людей, не дают развиваться в профессии. Сами кроме личного обогащения цели не видят. Говорили, часть главных врачей города имеют в собственности гостиницы. За границей. Не опечатка. Некоторые живут уже в Питере. Согласен, город хороший. А приезжают на два дня работать здесь. Да, это наши саратовские главврачи. Они же не хуже, чем те, кто имущество и сферу образования хапнул. Не путайте со словом хайпанул. Думаю, над какими-то вопросами задумаются и правоохранители, – пишет Николай Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU