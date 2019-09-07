Под Энгельсом спасатели вытащили зажатого иномаркой водителя
Мужчина перевернулся на авто и не смог сам выбраться
Фото облспаса
Изменить размер текста:
В Энгельсском районе Саратовской области, около села Безымянка, 33-летний водитель Renault Logan опрокинулся на трассе в кювет.
Как сообщили «КП-Саратов» в облспасе, в результате ДТП водителя зажало автомобилем.
Прибывшие спасатели с помощью гидравлического инструмента извлекли его и передали «скорой» для госпитализации.
Фото облспаса
На месте работали сотрудники Энгельсской ПСС облспаса и врачи «скорой».
ИСТОЧНИК KP.RU