Под Энгельсом спасатели вытащили зажатого иномаркой водителя

СЕГОДНЯ 13:38 2019-09-07T13:46:23+03:00

Мужчина перевернулся на авто и не смог сам выбраться

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В Энгельсском районе Саратовской области, около села Безымянка, 33-летний водитель Renault Logan опрокинулся на трассе в кювет.

Как сообщили «КП-Саратов» в облспасе, в результате ДТП водителя зажало автомобилем.

Прибывшие спасатели с помощью гидравлического инструмента извлекли его и передали «скорой» для госпитализации.

Фото облспаса

На месте работали сотрудники Энгельсской ПСС облспаса и врачи «скорой».

ИСТОЧНИК KP.RU