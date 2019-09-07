2019-09-07T13:46:33+03:00
Звезды

В Саратовском театре юного зрителя приготовили премьеру для самых маленьких

Зрителям представили спектакль «Ёженька и нарисованные человечки» по сказке Александра Шарова
Армен Осипян
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Фото Армена ОсипянаФото Армена Осипяна
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С сентября 2019 года в репертуаре Исторической сцены ТЮЗа появится спектакль для самых маленьких «Ёженька и нарисованные человечки» по сказке Александра Шарова.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», премьера состоялась 7 сентября в 11:00 и 14:00 часов.

Постановку представила команда режиссера и актера ТЮЗа Артема Кузина, знакомая саратовским зрителям по спектаклям «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями» и «Черная курица, или Подземные жители». Пьесу по сказке Шарова «Приключения Ёженьки и других нарисованных человечков» специально для театра написала саратовский драматург Мария Соловьева.

Фото Армена Осипяна

Фото Армена Осипяна

За день до премьеры, на предпоказе, в зале собрался полный зал. Увидеть постановку пришили как совсем юные зрители, так и взрослые. Ведь новый спектакль ТЮЗа это увлекательная история, которая способна затронуть сердце каждого. Сказка «Ёженька и нарисованные человечки» наполнена яркими костюмами и красочными декорациями. Над художественным оформлением спектакля работает художник Софья Злобина. А музыкальное оформление композитора и актера театра Михаила Третьякова заставляет полностью погрузиться зрителей в мир чудес.

Фото Армена Осипяна

Фото Армена Осипяна

В спектакле два брата Добрый и Злой художники с помощью волшебных карандашей преображают мир вокруг себя. Первый рисует для себя дочку Ёженьку, а другой – Пятирога, чудовище с пятью рогами.

Злой художник заточает Доброго в клетку, а алфавит превращает в бешеные буквы. Теперь Ёженьке и ее команде предстоит победить страшную акулу, потушить вулкан, перейти пешком бескрайний океан и стать лучшим другом пятирогому чудищу. Ёженька должна спасти своего отца и расколдовать буквы. И, как в любой сказке, перед добротой оказывается бессильно даже самое злое волшебство.

Фото Армена Осипяна

Фото Армена Осипяна

Сказка Александра Шарова поистине театральная. Фантазия героев и сила волшебных карандашей способна заставить появиться в одно мгновение то акулу, то змею, то жар-птицу. Новый спектакль ТЮЗа показывает, как язык театра преображает литературное произведение. Музыкальные номера органично вписались в спектакль и еще больше радовали ребят.

«Ёженька и нарисованные человечки» это постановка, которая заставит переживать и смеяться каждого. Здесь тонкий юмор, изысканная режиссура, профессиональная игра актеров и ювелирно исполненная художественная работа. Все эти компоненты являются залогом успешной премьеры. Любопытные юные зрители с восторгом будут следить за этой историей.

Фото Армена Осипяна

Фото Армена Осипяна

В спектакле заняты: Александр Андрющенко, Анастасия Бескровная, Наталья Горячева, Дарья Доронина, Елена Земскова, Эльвира Иртуганова, Роман Мартынчев, Никита Матризаев, Алена Омельчук, Евгений Сафонов, Михаил Третьяков, Евгений Шикин, Артем Яксанов.

Во время поклона на сцену поднялся директор ТЮЗа Игорь Баголей. Он поздравил режиссера спектакля с юбилеем и вручил ему букет цветов. Артем Кузин поблагодарил всех гостей за проявленный интерес. Зрители традиционно вручили актерам цветы и несколько минут аплодировали.

Фото Армена Осипяна

Фото Армена Осипяна

ИСТОЧНИК KP.RU

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