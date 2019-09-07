В Саратовской области планируют снимать клипы об исторических местах с народной музыкой

СЕГОДНЯ 14:33 2019-09-07T14:33:23+03:00

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В пресс-центре «Комсомольской правды» в Саратове рассказали о благотворительном проекте сохранения культурного наследия «Народное творчество».

Председатель общественного совета благотворительного фонда «Хранители», эксперт комиссии по культуре, туризму и сохранению историко-культурного наследия Общественной палаты Саратовской области Александр Куриленко презентовал видеоклип, посвященный утраченному храму поселка Логиновка Краснокутского района.

В клипе звучит духовный стих Курской области «На Иордани».

- Традиционная музыка уходит в историю, ее также надо сохранять, причем современными технологиями, – уверен Александр Куриленко.

Он отметил, что в Саратовской области множество мест, которые следует увековечить, а также зафиксировать для потомков музыку, которая там звучала. Александр Куриленко рассказал об идее выпустить сборник народных песен, привлечь к этому делу молодежь, волонтерские движения, организовать видеопоказ.

- У нас немало объектов, подобных храму села Логиновка. В каждом районе есть своя история, поэтому появилась также идея создать карту таких объектов. Это, помимо сохранения культурного наследия, поможет привлечь туристов, – отметил Всеволод Хаценко, президент БФ «Хранители», председатель комиссии по культуре, туризму и сохранению историко-культурного наследия Общественной палаты региона.

ИСТОЧНИК KP.RU