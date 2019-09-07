2019-09-07T12:51:08+03:00
Происшествия

Водитель пострадал в опрокинувшемся у Монахового пруда ВАЗ-2112

От госпитализации шофер отказался
Ольга Симонова
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Фото облспасаФото облспаса
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У Монахового пруда в Саратове водитель ВАЗ-2112 въехал под газовую трубу и опрокинулся на автомобиле.

Как сообщили «КП-Саратов» в облспасе, шофер отделался легкими травмами. Ему оказали первую помощь сотрудники Центра медицины катастроф. От госпитализации он отказался.

Фото облспаса

Фото облспаса

На месте аварии работали сотрудники городской и областной служб спасения, ЦМК, пожарные и ДПС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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