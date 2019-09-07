Водитель пострадал в опрокинувшемся у Монахового пруда ВАЗ-2112
От госпитализации шофер отказался
Фото облспаса
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У Монахового пруда в Саратове водитель ВАЗ-2112 въехал под газовую трубу и опрокинулся на автомобиле.
Как сообщили «КП-Саратов» в облспасе, шофер отделался легкими травмами. Ему оказали первую помощь сотрудники Центра медицины катастроф. От госпитализации он отказался.
Фото облспаса
На месте аварии работали сотрудники городской и областной служб спасения, ЦМК, пожарные и ДПС.
ИСТОЧНИК KP.RU