Саратовца подозревают в убийстве официантки в Ленинградской области

СЕГОДНЯ 11:13 2019-09-07T11:13:20+03:00

Выяснилось, что мужчина пошел на преступление из-за ревности

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Жителя Саратовской области подозревают в убийстве, совершенном в Ленинградской области.

Около 22:30 вчера, 6 сентября, в кафе на Ленинградской улице поселка Сосново 30-летний безработный саратовец несколько раз ударил ножом 20-летнюю официантку. Девушка скончалась на месте.

Как сообщает портал «47news» со ссылкой на правоохранительные органы, полиция задержала злоумышленника. Выяснилось, что мужчина пошел на преступление из-за ревности.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении жителя Саратовской области, ранее не привлекавшегося к уголовной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU