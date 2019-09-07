Саратовца подозревают в убийстве официантки в Ленинградской области
Выяснилось, что мужчина пошел на преступление из-за ревности
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Жителя Саратовской области подозревают в убийстве, совершенном в Ленинградской области.
Около 22:30 вчера, 6 сентября, в кафе на Ленинградской улице поселка Сосново 30-летний безработный саратовец несколько раз ударил ножом 20-летнюю официантку. Девушка скончалась на месте.
Как сообщает портал «47news» со ссылкой на правоохранительные органы, полиция задержала злоумышленника. Выяснилось, что мужчина пошел на преступление из-за ревности.
Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении жителя Саратовской области, ранее не привлекавшегося к уголовной ответственности.
ИСТОЧНИК KP.RU