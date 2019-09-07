Николай Панков: Решение Володина судьбоносное для дольщиков

СЕГОДНЯ 10:59 2019-09-07T11:45:46+03:00

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Депутат Государственной думы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» отметил, что решение достроить 27 проблемных домов на федеральные средства, принятое благодаря председателю Госдумы Вячеславу Володину, поможет получить жилье тысячам людей.

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- Уже давно стало понятно, что обеспечение жильем обманутых дольщиков невозможно без участия федерального бюджета. Не знаю, как и чем удалось спикеру Госдумы Вячеславу Володину убедить федеральных министров, но результат грандиозный. 27 наших проблемных домов с обманутыми дольщиками возьмёт ДОМ.РФ. Заметьте, в других регионах они берут обычно не более 2-3 домов. Сравнение такое. На строительство аэропорта «Гагарин» ушло 12 лет. А некоторые дома дольщиков не строятся более 30 лет. Поэтому решение Володина опять судьбоносное для почти 4 тысяч жителей. Причем жителей, отдавших свои деньги, взятые кредиты, маткапиталы и не получивших жилье.

Согласен, есть два вопроса. Первый — к правоохранительным органам. Скажите, хоть один рубль, хоть один кирпич или мешок цемента из средств обманутых дольщиков был возвращен?

Второй: какова будет эффективность и председателя правительства области, и чиновников министерства строительства? От этого зависит очень многое. Иногда у них заминочка бывает, — написал Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU