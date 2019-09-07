2019-09-07T10:47:47+03:00
Происшествия

В Саратове пешеход попала в больницу после ДТП двух «Газелей»

Авария случилась на проспекте Строителей
Ольга Симонова
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В Ленинском районе Саратова вчера, 6 сентября, пешеход попала в больницу после ДТП двух «Газелей».

- Авария произошла в 11:05 напротив дома №25 по проспекту Строителей. 53-летний водитель ГАЗ-3302 врезался в ГАЗ-2705, который вел 51-летний мужчина, а после этого вторая «Газель» наехала на 63-летнюю женщину, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области.

Пешехода госпитализировали с травмами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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