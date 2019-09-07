В Балашове рецидивист забрал оставленный на 30 минут в магазине чужой кошелек

СЕГОДНЯ 10:11 2019-09-07T10:11:16+03:00

Парень забыл аксессуар с деньгами на стойке для покупателей, а когда вернулся — его и след простыл

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В Балашове полиция вчера, 6 сентября, раскрыла кражу кошелька.

- В отдел сообщение о преступлении поступило 10 августа. 20-летний парень рассказал, что в тот же день оставил кошелек с 4,5 тыс. рублей и банковскими картами на стойке для покупателей в магазине по улице 30 лет Победы, а когда вернулся через полчаса — его уже не было, — рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД по Саратовской области.

Правоохранители возбудили уголовное дело за кражу 19 августа и 6 сентября доставили в полицию 37-летнего мужчину, ранее уже привлекавшегося к уголовной ответственности. У него не смогли изъять деньги, он их успел потратить.

ИСТОЧНИК KP.RU