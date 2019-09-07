Подростки за рулем мопедов попали в ДТП в Саратовской области

СЕГОДНЯ 09:43 2019-09-07T09:43:32+03:00

Один из них был без шлема

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В Саратовской области вчера, 6 сентября, два несовершеннолетних водителей мопедов попали в аварии.

Как сообщили в ГИБДД региона, в 13:50 у дома №46 по улице Луначарского в Красноармейске 67-летний мужчина за рулем Volkswagen Polo врезался в 17-летнего мопедиста. Подросток попал в больницу.

Также вечером, в 21:30, на перекрестке Советской и Ртищево 16-летний парень без шлема за рулем VENTO RIVA - II столкнулся с Chevrolet Niva. Автомобиль вел 48-летний водитель.

Госпитализировали пострадавшего мопедиста.

ИСТОЧНИК KP.RU