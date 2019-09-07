Обивщик мягкой мебели украл из цеха в Саратове инструмент
Мужчина ранее не был судим
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В Заводском районе Саратова полиция вчера, 6 сентября, нашла подозреваемого в краже инструмента.
- В это же утро в отдел обратился 57-летний главный инженер ООО и рассказал, что в период с 1 по 29 августа кто-то украл из сборочного цеха на Пензенской улице пневмоинструмент Bea 380/16-240, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.
По подозрению в преступлении полиция задержала обивщика мягкой мебели из этого же предприятия — 27-летнего ранее не судимого парня.
Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
ИСТОЧНИК KP.RU