Обивщик мягкой мебели украл из цеха в Саратове инструмент

СЕГОДНЯ 08:23 2019-09-07T08:23:58+03:00

Изменить размер текста: A A

В Заводском районе Саратова полиция вчера, 6 сентября, нашла подозреваемого в краже инструмента.

- В это же утро в отдел обратился 57-летний главный инженер ООО и рассказал, что в период с 1 по 29 августа кто-то украл из сборочного цеха на Пензенской улице пневмоинструмент Bea 380/16-240, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.

По подозрению в преступлении полиция задержала обивщика мягкой мебели из этого же предприятия — 27-летнего ранее не судимого парня.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU