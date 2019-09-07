Всех пострадавших в аварии под Энгельсом отпустили лечиться домой

СЕГОДНЯ 08:14 2019-09-07T08:14:33+03:00

Троих взрослых и столько же детей отправили на амбулаторное лечение

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В поселке Приволжский под Энгельсом вчера вечером, 6 сентября, случилось столкновение ВАЗ-2112 и Chevrolet.

- Авария произошла в 21:35 у дома №10а/1 по улице Центральная. 23-летний водитель отечественного авто на перекрестке столкнулся с иномаркой, которую вела 32-летняя женщина, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД по Саратовской области.

В результате ДТП пострадали шофер и 15-летний пассажир ВАЗа, а также водительница и иномарки и трое ее пассажиров: 37-летний мужчина и двое детей — девятилетний и двухлетний.

Всех травмированных доставили в больницу, где им назначили амбулаторное лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU