В Саратовской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность

СЕГОДНЯ 08:01 2019-09-07T08:01:21+03:00

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В большинстве районов Саратовской области с 7 по 13 сентября сохранится чрезвычайная пожарная опасность — пятый класс горимости.

В ГУ МЧС по региону напоминают жителям, что любая небрежность с огнем в считанные секунды становится большим природным пожаром.

Население просят не сжигать мусор и сухую траву, не разводить костры на отдыхе, не бросать горящие сигареты и спички и запретить детям играть с огнем.

Эти простые правила помогут избежать природных пожаров.

ИСТОЧНИК KP.RU