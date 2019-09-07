В Саратовской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность
Население просят соблюдать необходимые правила
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В большинстве районов Саратовской области с 7 по 13 сентября сохранится чрезвычайная пожарная опасность — пятый класс горимости.
В ГУ МЧС по региону напоминают жителям, что любая небрежность с огнем в считанные секунды становится большим природным пожаром.
Население просят не сжигать мусор и сухую траву, не разводить костры на отдыхе, не бросать горящие сигареты и спички и запретить детям играть с огнем.
Эти простые правила помогут избежать природных пожаров.
ИСТОЧНИК KP.RU