В ДТП под Энгельсом пострадали шесть человек

СЕГОДНЯ 22:06 2019-09-06T22:06:52+03:00

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На трассе в Саратовской области в ДТП пострадали шесть человек.

Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», среди раненых трое детей: 8, 7 м 2-х лет.

Авария произошла в Энгельсском районе, у поворота на Зеленый остров. Там столкнулись ВАЗ-2112 и Chevrolet.

Госпитализация потребовалась пяти пострадавшим, один отказался. Ему помощь была оказана на месте.

Сотрудники ГИБДД выясняют подробности ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU