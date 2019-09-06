В ДТП под Энгельсом пострадали шесть человек
Среди них трое детей
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На трассе в Саратовской области в ДТП пострадали шесть человек.
Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», среди раненых трое детей: 8, 7 м 2-х лет.
Авария произошла в Энгельсском районе, у поворота на Зеленый остров. Там столкнулись ВАЗ-2112 и Chevrolet.
Госпитализация потребовалась пяти пострадавшим, один отказался. Ему помощь была оказана на месте.
Сотрудники ГИБДД выясняют подробности ДТП.
ИСТОЧНИК KP.RU