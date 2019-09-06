2019-09-06T21:18:49+03:00
Общество

Проблемные дома в Саратовской области будут достраивать за счет федерального бюджета

Вячеслав Володин проведет совещание с дольщиками и руководством ДОМ.РФ
Екатерина Семенова
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Большинство проблемных домов Саратовской области будут достраивать за счет средств федерального бюджета.

Как сообщили на своей странице volodin.saratov в соцсети Instagram сторонники председателя Госдумы Вячеслава Володина со ссылкой на его помощников, достигнута соответствующая договоренность с правительством РФ.

Помощь в достройке 27 домов будет оказана госкорпорацией ДОМ.РФ, переговоры с руководством которой провел Володин. В ближайшее время спикер ГД намерен вновь встретиться с руководителями корпорации, а также обманутыми дольщиками, чтобы обсудить конкретные сроки строительства.

В регионе должен быть создан фонд поддержки обманутых дольщиков, куда будут поступать федеральные средства.

Еще 16 проблемных домов должны быть достроены за счет инвестиционных проектов региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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