Проблемные дома в Саратовской области будут достраивать за счет федерального бюджета
Большинство проблемных домов Саратовской области будут достраивать за счет средств федерального бюджета.
Как сообщили на своей странице volodin.saratov в соцсети Instagram сторонники председателя Госдумы Вячеслава Володина со ссылкой на его помощников, достигнута соответствующая договоренность с правительством РФ.
Помощь в достройке 27 домов будет оказана госкорпорацией ДОМ.РФ, переговоры с руководством которой провел Володин. В ближайшее время спикер ГД намерен вновь встретиться с руководителями корпорации, а также обманутыми дольщиками, чтобы обсудить конкретные сроки строительства.
В регионе должен быть создан фонд поддержки обманутых дольщиков, куда будут поступать федеральные средства.
Еще 16 проблемных домов должны быть достроены за счет инвестиционных проектов региона.
ИСТОЧНИК KP.RU