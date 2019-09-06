Главный врач горбольницы №3 Саратова освобожден от должности

СЕГОДНЯ 20:44 2019-09-06T21:08:19+03:00

Об этом сообщили сторонники Вячеслава Володина на странице volodin.saratov

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Главный врач Клинической больницы имени Миротворцева СГМУ (городской больницы №3) Саратова Владимир Рощепкин освобожден от должности. Об этом сегодня, 6 сентября, сообщили сторонники председателя Госдумы Вячеслава Володина на странице volodin.saratov соцсети Instagram.

Они отметили, что в последнее время к ним в паблик приходило много жалоб от подписчиков на 3-ю городскую больницу.

- После чего поступавшая информация проверялась министерством здравоохранения РФ и ректором СГМУ. В большинстве случаев были найдены подтверждения, — рассказали сторонники Володина.

Отмечается, что Рощепкин проработал главврачом 18 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU