Главный врач горбольницы №3 Саратова освобожден от должности
Главный врач Клинической больницы имени Миротворцева СГМУ (городской больницы №3) Саратова Владимир Рощепкин освобожден от должности. Об этом сегодня, 6 сентября, сообщили сторонники председателя Госдумы Вячеслава Володина на странице volodin.saratov соцсети Instagram.
Они отметили, что в последнее время к ним в паблик приходило много жалоб от подписчиков на 3-ю городскую больницу.
- После чего поступавшая информация проверялась министерством здравоохранения РФ и ректором СГМУ. В большинстве случаев были найдены подтверждения, — рассказали сторонники Володина.
Отмечается, что Рощепкин проработал главврачом 18 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU