2019-09-06T18:21:02+03:00
Общество

В УФАС признали картельный сговор саратовских перевозчиков при повышении проезда до 23 рублей

Теперь в отношении них могут возбудить административное дело
Ольга Симонова
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В УФАС по Саратовской области признали картельный сговор саратовских перевозчиков при повышении стоимости до 23 рублей. Сегодня, 6 сентября, такое заключение вынесла комиссия Управления.

Сообщается, что в прошлом году АО «Межгородтранс», ООО «Икар-Авто», АО «Автокомбинат-2» и МУПП «Саратовгорэлектротранс» нарушили часть 1 пункта 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции, когда повысили стоимость проезда.

Теперь по заключению УФАС могут возбудить административное дело по статье 14.32 КоАП РФ. Материалы переданы другому должностному лицу УФАС.

Перевозчикам грозит штраф от 100 тыс. рублей. У них есть три месяца на обжалование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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